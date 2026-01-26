Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри высказался по итогам гостевой встречи против Ромы, которая завершилась ничьей 1:1. Встреча состоялась в рамках 22-го тура чемпионата Италии.

«Мы хорошо провели первые 7-8 минут, но могли сыграть еще лучше. Потом Рома вышла вперед, а мы пропустили несколько вертикальных передач, в которых они очень сильны, и они первыми добирались до вторых мячей. Меньян хорошо сыграл и удержал нас на плаву.

Второй тайм был другим: мы лучше сыграли в техническом плане, а они ослабли. Мы уезжаем с хорошим результатом, 1:1 в Риме в этот момент сезона очень важен: мы заработали очко над Наполи и сохранили расстояние в 4 очка от Ромы».