Итальянский центральный защитник Марио Хила уже четвертый сезон защищает цвета римского Лацио после перехода из мадридского Реала за 6 млн. евро.

Тогда бланкос получили также право на 50% от будущей перепродажи игрока, и вскоре эта опция может быть реализована.

25-летний футболист сообщил руководству Лацио о желании сменить клуб следующим летом, и уже известно, что Милан начал с ним переговоры о возможном контракте.

Однако Лацио, как и прежде, рассчитывает заработать на продаже — переговоры орлов будут вестись начиная с суммы 20 млн евро. В текущем сезоне Хила сыграл 22 матча.

