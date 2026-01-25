Милан ведет переговоры по трансферу защитника Лацио
Игрок готов покинуть клуб летом
около 13 часов назад
Марио Хила/фото: Лацио
Итальянский центральный защитник Марио Хила уже четвертый сезон защищает цвета римского Лацио после перехода из мадридского Реала за 6 млн. евро.
Тогда бланкос получили также право на 50% от будущей перепродажи игрока, и вскоре эта опция может быть реализована.
25-летний футболист сообщил руководству Лацио о желании сменить клуб следующим летом, и уже известно, что Милан начал с ним переговоры о возможном контракте.
Однако Лацио, как и прежде, рассчитывает заработать на продаже — переговоры орлов будут вестись начиная с суммы 20 млн евро. В текущем сезоне Хила сыграл 22 матча.
