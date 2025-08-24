Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 1 тура Серии А против Кремонезе (1:2). Его слова приводит Football Italia.

Кремонезе - неудобная команда, не дающая тебе играть, к тому же это был первый тур. Нам нужно было, как и в следующих 37 матчах, повысить чувство опасности. Потому что иначе мы - команда, которая может проиграть кому угодно. Нужно повышать уровень агрессии как в атаке, так и в обороне, ощущая опасность. Мы знали, что Кремонезе силён на подачах, и пропустить два гола таким образом – это просто вопрос восприятия опасности.

В этой команде есть игроки высокого качества. Мы проиграли не из-за отсутствия Леана или кого-то ещё. Мы проиграли, потому что нужно ощущать опасность: когда ты без мяча и не чувствуешь угрозы, можешь пропустить гол в любой момент. Нужно повысить внимание. Мы создавали моменты, но пропустить гол с первого же навеса - это неприемлемо. Так не должно быть. Итальянский чемпионат сложный, нужно выигрывать даже грязные матчи, особенно в начале сезона, и мы в этом провалились. Это не вопрос тактики или техники, а вопрос того, что нужно сделать шаг вперёд, изменить подход. Возможно, мы бы и не выиграли, но точно не проиграли бы, - объяснил Аллегри.