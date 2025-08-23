Главный тренер женской команды Ворсклы Ия Андрущак сравнила уровни зарплат с мужским футболом. Также специалист сообщила, в какой момент президент Динамо Игорь Суркис решил закрыть женскую команду киевлян.

Например, история с женской командой Динамо Киев, которая в прошлом году просто снялась с чемпионата, потому что, типа, бренд Динамо Киев дороже, чем… У нас был матч Ворскла – Динамо (10:0), и, конечно, Суркис сказал: «Все, закрываем, потому что мне неинтересно. У меня Динамо Киев, у меня бренд».

Но он ничего не сделал для этого. Бюджет у Динамо – я не знаю всех цифр, но думаю, что женская команда – это один процент, чтобы создать нормальную команду.

Если бы фанаты Барселоны делили игру на женский и мужской футбол, думаю, 96 тысяч не собралось бы на стадионе. Они просто пришли поддержать свою команду, вот и все. Если бы это были какие-то гендерные моменты, то, думаю, столько людей не собралось бы.

Кто определяет цену, как оценить уровень футболистки в финансах? Я не знаю. Потому что зарплаты, например, в Испании, в 5-й или 6-й команде, может, у нескольких игроков такие, как у нас, а так ниже. В Атлетико Мадрид, может, я сейчас открою тайну, 1750 евро. На тот момент в ее клубе могли платить 1500.

Это правда, это не секрет ни для кого сейчас, что есть команды в Первой и Второй лигах, которые получают меньше, чем ведущие женские команды. Я скажу, что, например, уровень зарплат в Чехии, Польше, Венгрии – это примерно наш уровень. Где-то меньше, где-то немного больше, но это плюс-минус одно и то же.

Я не знаю, свидетельствует ли это именно о развитии. Не знаю, честно, как ответить, потому что о развитии больше свидетельствуют, наверное, результаты на футбольном поле. Величина зарплат свидетельствует больше, наверное, о финансовых амбициях девушек, клубов и так далее, но не о уровне.