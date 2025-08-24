Анчелотти оценил перспективы Модрича в Милане: «Он оставит свой след в Серии А»
Менеджер отметил профессионализм игрока
около 1 часа назад
Этим летом хорватский полузащитник Лука Модрич покинул мадридский Реал и подписал контракт с итальянским Миланом.
Бывший наставник Модрича в Реале Карло Анчелотти высказал свое мнение о выступлениях Луки в новом клубе.
«Я поговорил с ним, он заставит болельщиков наслаждаться, он оставит свой след в Серии А, он доволен решением, он знает, что может поехать на Чемпионат мира. Он абсолютный профессионал, в прошлом году он не пропустил ни одной тренировки», — сказал Анчелотти для Sport.es
Заметим, что Анчелотти ранее также возглавлял Милан, где за время своей работы выиграл все внутренние трофеи – чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
Напомним, что вчера Милан сенсационно дома уступил Кремонезе.