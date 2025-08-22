Михаил Цирук

Наступили очередные выходные, а это значит, что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить всё самое интересное. Предлагаем вашему вниманию подборку топовых поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Суббота: Топ-матч АПЛ и игры украинцев в Италии

14:30 Ман Сити - Тоттенхэм

В прошлом сезоне любой поединок с участием шпор вряд ли можно было бы относить к топовым, однако новую кампанию команда начала неплохо, так что заслужила на внимание. Ну а Сити - это всегда Сити, и в этом сезоне подопечные Пепа Гвардиолы точно постараются реабилитироваться за откровенно неудачный предыдущий.

В АПЛ шпоры тоже начали сезон очень качественно. В первом туре чемпионата лондонский клуб просто не заметил Бернли (3:0), который традиционно вернулся в элиту. С ещё более уверенной победы начал новый сезон Манчестер Сити. В первом туре команда Пепа Гвардиолы забила в ворота соперника аж четыре мяча: два из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд, а ещё по одному - новички Рейндерс и Шерки.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ман Сити

19:30 Дженоа - Лечче

Дженоа Руслана Малиновского будет открывать новый сезон Серии А противостоянием с скромным Лечче, и в такой игре грифоны точно будут рассчитывать на очки. Посмотрим, удастся ли команде добыть их в максимальном количестве, и сколько игрового времени получит украинец.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Дженоа

19:30 Арсенал - Лидс

Оснований называть Арсенал командой Александра Зинченко с каждым туром все меньше, ведь канониры, похоже, на него совсем не рассчитывают. Однако эта команда, так или иначе, остаётся претендентом на чемпионство, за которым стоит следить, и во втором туре её ждет домашняя встреча с Лидсом, который отметил возвращение в АПЛ победой над Эвертоном в стартовом туре.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Арсенала

21:45 Рома - Болонья

Очень неопределённым выглядит и будущее другого игрока сборной Украины Артёма Довбика. Но пока он игрок Ромы, и его команда будет начинать новый сезон поединком с Болоньей, которую волки не могут победить уже пять раз подряд. Удастся ли прервать негативную серию на этот раз?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Ромы

Воскресенье: матчи украинскихлегионеры

16:00 Эвертон - Брайтон

Неизвестно, сможет ли принять участие в этом матче Виталий Миколенко, но его команде так или иначе нужно реабилитироваться за поражение от Лидса в первом туре (0:1), чтобы не начинать чемпионат на аутсайдерских позициях. Смогут ли подопечные Дэвида Мойеса набрать первые очки в новом сезоне?

Прогноз XSPORT.ua - Эвертон не проиграет

20:30 Вильярреал - Жирона

Ассист Виктора Цыганкова в первом туре не помог Жироне набрать очки, поэтому для каталонцев также важно не проиграть во втором матче подряд, однако сделать это в выездной игре с Вильярреалом будет довольно непросто. Помимо Цыганкова, с первых минут ждем на поле и нашего Владислава Крапивцова, ведь основной Вратарь Паулу Гассанига в первом туре получил красную карточку.

Прогноз XSPORT.ua - победа Вильярреала

22:30 Овьедо - Реал

Ждать на поле Андрея Лунина в это воскресенье вряд ли стоит, а вот посмотреть матч его Реала против новичка Ла Лиги Овьедо - можно. Первый матч сезона дался сливочным довольно непросто, поэтому посмотрим, сможет ли соперник заставить команду Хаби Алонсо понервничать и в этот раз.

Прогноз XSPORT.ua - победа Реала

Понедельник: еще один топовый матч АПЛ

22:00 Ньюкасл - Ливерпуль

Встреча первой и пятой команды прошлого сезона, почти бывшей и, возможно, новой команды Александра Исака. Афиша выглядит довольно неплохо, и если бы не встреча Сити и Тоттенхэма, эта битва в одиночку претендовала бы на статус матча тура.

В прошлом сезоне в противостояниях команд было полное равенство: они обменялись победами и сыграли вничью. Но самый важный матч того сезона, финал Кубка Лиги, все-таки выиграл Ньюкасл (2:1), поэтому подопечным Арне Слота точно есть за что брать реванш.

Прогноз XSPORT.ua - победа Ливерпуля

В материале использованы фото Getty images