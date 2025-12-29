Аллегри объяснил важность победы Милана над аутсайдером Серии А
Верона выступила статистом
около 1 часа назад
Массимилиано Аллегри / Фото - Football Italia
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 17 тура Серии А против Вероны (3:0). Его слова приводит Football Italia.
Я доволен тем, что мы делаем, но нельзя снижать планку. Мы сыграли организованно, хотя после 3-0 нужно было действовать лучше - не статическое владение мячом, а динамичное.
Чем дальше, тем сложнее будет. Игра в Кальяри будет очень сложной, нужно хорошо подготовиться, нужны все, потому что с этого момента до 18 февраля у нас крайне важный месяц. Наконец мы победили «маленького» соперника дома. Это важно, - рассказал Аллегри.```
Милан встретит 2026 год вторым в Серии А, уступая Интеру одно очко.