Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 17 тура Серии А против Вероны (3:0). Его слова приводит Football Italia.

Я доволен тем, что мы делаем, но нельзя снижать планку. Мы сыграли организованно, хотя после 3-0 нужно было действовать лучше - не статическое владение мячом, а динамичное.

Чем дальше, тем сложнее будет. Игра в Кальяри будет очень сложной, нужно хорошо подготовиться, нужны все, потому что с этого момента до 18 февраля у нас крайне важный месяц. Наконец мы победили «маленького» соперника дома. Это важно, - рассказал Аллегри.

