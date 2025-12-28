Нкунку дебютными голами за Милан принёс победу над Вероной
Француз молчал полсезона
Милан и Верона открывали воскресную программу 17 тура Серии А. Матч на «Сан-Сиро» завершился со счетом 3:0.
Команда Массимилиано Аллегри отправила в ворота соперника три безответных гола. Начало разгрома положил гол Пулишича перед перерывом.
Верона не смогла оправиться от гола в раздевалку, провалив старт второй 45-минутки. Свои первые голы в Серии А провел Нкунку, который отметился дублем в воротах гостей, превратив вторую половину встречи в формальность.
Серия А. 17 тур
Милан - Верона 3:0
Голы: Пулишич, 45+1, Нкунку, 48, 53 (с пенальти)
Милан благодаря победе над Вероной вернулся на первую строчку в Серии А. Потеснить красно-черных могут соседи из Интера, которые сегодня вечером посетят Бергамо на поединок с Аталантой.
