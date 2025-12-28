Итальянский клуб Милан продолжает отслеживать ситуацию с украинским вратарем мадридского Реала Андреем Луниным, сообщает Milan News. 26-летний голкипер рассматривается как один из потенциальных вариантов замены Майку Меньяну, с которым у клуба возникли сложности при продлении контракта.

Руководство россонери изучает рынок и анализирует несколько кандидатур на позицию основного вратаря, среди которых фигурирует и Лунин. Украинец находится под пристальным вниманием скаутов клуба как возможное усиление команды. Однако приоритетом для Милана остается достижение соглашения с Меньяном по новому контракту.

В этом сезоне Лунин провел за Реал два матча, пропустив пять голов, а его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что участник Лиги чемпионов нацелился на игрока сборной Украины.