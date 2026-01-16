Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подвел итоги перенесенного матча 16 тура Серии А против Комо (3:1). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Мы принимаем этот результат, он был для нас очень важным. В неравных условиях мы немного слишком растянулись, теряя мяч, они очень хорошо играют в обороне с вратарем. Меньян держал нас на плаву, затем они ослабли после 60-й минуты и сделали несколько ошибок.

Это важная победа для нас, но она ничего не означает: через 48 часов у нас матч с Лечче. Не нужно праздновать, а восстанавливаться. С другой стороны, Комо - великолепная команда, - сказал Аллегри.