Главный наставник Милана Массимилиано Аллегри прокомментировал неудачу своей команды в полуфинальном поединке Суперкубка Италии против Наполи, который завершился поражением со счетом 0:2. Слова тренера приводит сервис DAZN.

«Это был матч, в котором обе команды играли хорошо. Они лучше защищались и выиграли. Мы проиграли в Кубке и Суперкубке, и нам нужно вернуться на победный путь.

Судьи отработали хорошо. В эпизоде с первым голом мы должны были лучше защищаться. В последних матчах мы слишком легко пропускали голы, и нам нужно исправиться. Мы должны рассматривать этот матч как возможность, и нам жаль, что мы проиграли.

У нас были хорошие шансы, но мы должны были лучше атаковать в финальной трети. В таких матчах все решают ошибки – мы допустили ошибку в случае с первым голом, мы дважды потеряли мяч, вот почему так получилось.

Нкунку? Он упорно работал, и, возможно, забитый гол поможет сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Крис всего три месяца в Италии, и ему нужно освоиться, но его качества важны, и мы должны их использовать.

Если вы пропускаете два гола в трех матчах подряд, это означает, что нужно что-то менять. Будем ли мы играть в четыре защитника в будущем? Одна игра не должна перечеркнуть три месяца работы. Только спокойствие может помочь нам достичь нашей цели – финишировать в первой четвёрке. Мы не должны терять уверенность, если мы достигали хороших результатов, значит, на это есть причина», – сказал Аллегри.