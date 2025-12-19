Наполи и Милан открывали Суперкубок Италии-2025, розыгрыш которого проходит в Саудовской Аравии. Матч в Эр-Рияде завершился со счетом 2:0

Чемпион Италии забил по голу в каждом из таймов. Сначала Нерес на 39-й минуте, а после перерыва арендованный у Ман Юнайтед Хойлунд удвоил преимущество в пользу команды Антонио Конте.

Неаполитанцы благодаря победе над Миланом встретятся в финале Суперкубка Италии с победителем пары Болонья - Интер, которые свой матч проведут завтра, 19 декабря.

Суперкубок Италии-2025. Полуфинал

Наполи - Милан 2:0

Голы: Нерес, 39, Хойлунд, 63

Финал Суперкубка Италии состоится 22 декабря.

