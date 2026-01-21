Главный тренер Ливерпуля Арне Слот с иронией прокомментировал слухи о возможном приходе Хаби Алонсо на тренерский мостик мерсисайдского клуба. Испанский специалист после увольнения из Реала остается без работы, а в СМИ все чаще появляются предположения о его возможном возвращении на Энфилд уже в роли наставника.

Накануне матча Лиги чемпионов против Марселя Слот начал ответ с шутки:

Хаби позвонил мне и сказал, что будет работать здесь. Увидев реакцию присутствующих, нидерландский тренер сразу уточнил свою мысль. Нет, нет, нет. Это один из самых странных вопросов, которые мне когда-либо задавали. Что я могу сказать по этому поводу? Я здесь уже полтора года, мне нравится моя работа, хотя сейчас у нас серьезные трудности, и это очевидно.

Ранее в испанских и английских СМИ неоднократно подчеркивалось, что Хаби Алонсо считают одним из наиболее вероятных кандидатов для Ливерпуля.