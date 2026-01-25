Испанский специалист Хаби Алонсо может возглавить Ливерпуль. Об этом сообщает AS.

По данным источника, руководство английского гранда уже вступило в контакт с окружением 43-летнего тренера и дало понять, что заинтересовано в его кандидатуре. Сам Алонсо открыт к возвращению в тренерскую работу, однако не собирается принимать первое предложение.

В настоящее время должность главного тренера Ливерпуля занимает Арне Слот. Под его руководством команда не может добиться победы в последних пяти турах английской Премьер-лиги. Последним местом работы Алонсо был мадридский Реал, который он покинул после финала Суперкубка Испании, где команда уступила Барселоне.

Ранее тренер Борнмута озвучил секрет победы над Ливерпулем.