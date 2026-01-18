Павел Василенко

После увольнения Дино Топпмеллера клуб из Франкфурта оказался в поисках наставника, способного быстро стабилизировать команду и сохранить еврокубковые амбиции. По информации Bild, руководство Айнтрахта рассматривает Алонсо как одно из самых привлекательных и одновременно наиболее надежных решений. Сообщается, что спортивный директор Маркус Креше заинтересован в как можно более скорой личной встрече с тренером, чтобы выяснить реальность потенциального сотрудничества.

Слухи приобрели особый вес из-за результата: они появились всего за несколько дней после ухода Алонсо из мадридского Реала. Такая скорость развития событий наводит на мысль, что испанец уже готов к новому вызову.

Напомним, что именно в Германии Алонсо сделал себе имя как тренер. В Байере он не только отточил свое ремесло, но и привел клуб к историческому чемпионству в Бундеслиге. Теперь возвращение в Германию может стать логичным и одновременно неожиданным продолжением его тренерского пути.