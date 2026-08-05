Сергей Разумовский

Челси проведет товарищеский матч против Ювентуса. Украинский вингер лондонской команды Михаил Мудрик начнет встречу на скамейке запасных.

В стартовый состав Челси вошли:

Санчес, Марко Палестра, Адарабийо, Фофана, Гато, Николь-Джазули, Кайседо, Кенда, Жоау Педру, Гиттенс и Велбек.

Для Мудрика это первое попадание в заявку Челси на матч примерно за полтора года. В последний раз украинец выходил на поле в официальном поединке в конце ноября 2024 года, когда лондонский клуб встречался с Гайденхаймом на групповом этапе Лиги конференций.

В той встрече Челси победил со счетом 2:0, а Мудрик отметился одним из голов. После этого футболист не участвовал в официальных матчах команды.

В декабре 2024 года в организме украинца обнаружили мельдоний, который входит в перечень запрещенных препаратов. Из-за этого Мудрик длительное время оставался вне футбольного процесса. В конце ноября WADA пошла на мировое соглашение с футболистом из-за изменений в антидопинговых правилах и отменяла дисквалификацию.

До возникновения ситуации с допинг-тестом украинец провел за Челси 73 матча. На его счету десять голов и 11 результативных передач.

Главный тренер лондонского клуба Хаби Алонсо ранее сообщал, что 25-летний Мудрик может принять участие в товарищеском матче против Ювентуса. Теперь украинец получил возможность вернуться на поле, однако начнет встречу среди запасных.