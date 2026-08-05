Сергей Разумовский

Вингер Мохамед Салах близок к переходу в Трабзонспор. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 34-летний египтянин может подписать с турецким клубом контракт на два сезона.

Трабзонспор уже подтвердил, что ведет переговоры с бывшим футболистом Ливерпуля. В то же время окончательных договоренностей между сторонами пока не достигнуто.

В составе турецкой команды выступают двое украинцев – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский. В случае трансфера Салах станет самым титулованным футболистом в истории клуба и может усилить его атакующую линию.

Египтянин находится в статусе свободного агента после завершения девятилетнего периода выступлений за Ливерпуль. В английский клуб Салах присоединился в 2017 году и впоследствии стал одним из ключевых футболистов команды.

В прошлом сезоне нападающий провел 41 матч, забил 12 голов и отдал десять результативных передач. За годы в Ливерпуле Салах выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и клубный чемпионат мира.

Интересно, что на этой позиции Салах заменит еще одного украинца Александра Зубкова, который летом перебрался в АЕК.