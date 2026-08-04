Павел Василенко

Главный тренер Челси Хаби Алонсо прокомментировал возвращение в команду украинского вингера Михаила Мудрика, который после длительного перерыва из-за дисквалификации снова работает вместе с партнерами.

Накануне украинец прибыл в Гонконг, где лондонский клуб проводит предсезонный сбор. Для Мудрика это стало первой полноценной тренировкой с командой с конца 2024 года.

По словам Алонсо, футболист находится в хорошем настроении и уже может получить игровое время в ближайшем контрольном матче, хотя говорить о полной готовности пока рано.

«Он уже длительное время тренируется самостоятельно. Но это совсем другое – взаимодействовать с партнерами по команде. Он настоящий профессионал. Сейчас самое главное – постепенный прогресс», – цитирует Алонсо издание Football London.

Испанский специалист рассказал, что после прилета Мудрик в первую очередь адаптировался к команде, а не проходил полноценное тестирование физического состояния.

«Он приехал прямо из аэропорта в отель. Вчера было больше эмоций, чем оценки его физической формы. Но да, он уже может сыграть. Правда, 90 минут — ещё рано. Мы можем включить его в заявку, и он способен выйти на поле», — объяснил Алонсо.

Тренер также подчеркнул, что вся команда положительно восприняла возвращение украинца.

«Мы очень рады, что Миша снова с нами. Вы видели его улыбку – для него это замечательное чувство. Он много работал индивидуально, а теперь главное – снова найти взаимопонимание с партнёрами», – добавил наставник лондонской команды.

Следующий контрольный матч Челси проведет 5 августа против Ювентуса, и именно в этой встрече Мудрик может впервые после долгого перерыва снова появиться на поле.

Напомним, украинский вингер был отстранен от футбола в декабре 2024 года после положительного допинг-теста на мельдоний. После завершения дисциплинарного дела и сокращения срока отстранения Мудрик получил право вернуться к профессиональным выступлениям и ныне постепенно набирает оптимальную форму.