Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал победу команды над Севильей.

В этой игре форвард Реала Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол в календарном году, повторив достижение Криштиану Роналду по количеству мячей за один год.

«Приоритетом была победа, хотя были моменты, которые пошли не так, как мы ожидали, и моменты, которые сложились немного лучше. У нас есть три очка, и после победы в Кубке Испании и сегодняшнего матча ситуация позволяет нам встретить 2026 год в позиции, позволяющей бороться за все, и теперь мы хотим дополнить это улучшением нашей игры.

У нас будет время проанализировать и оценить наше положение. Это был матч, который мы должны были выиграть, потому что мы находились в сложной ситуации из-за травм. Мы знаем, что можем играть лучше, и мы хотим играть лучше. У нас есть три очка, и мы хотим попробовать начать год лучше.

Мбаппе? Игрок с такими амбициями и желанием очень полезен для Реала. Сегодня он сравнялся с историческим рекордом, установленным Криштиану Роналду. Я поздравляю его с этим и призываю его сильно начать 2026 год», - цитирует тренера сайт Реала.