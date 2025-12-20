Алонсо — о работе во главе Реала: «Не мне себя оценивать»
Испанец серьезно настроен на игру против Севильи
около 17 часов назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился впечатлениями о своей работе в «королевском» клубе, сообщает Marca.
«С самого начала и с первых разговоров у нас были близкие отношения с руководством, полные доверия, уважения и привязанности. Мы знаем, какой у нас проект и какие перед нами цели. Требования максимальные, но путь длинный. Будут как хорошие моменты, так и не очень. Нас ждет последняя игра этого года, благодаря которой этот год можно завершить на мажорной ноте и начать следующий с решимостью.
Первое, что нужно сделать, это победить, а затем – играть как можно лучше. Оценки будут в конце сезона, сейчас его середина. К тому же, не мне себя оценивать», – сказал Алонсо.
Заключительный матч команды этого года пройдет на Сантьяго Бернабеу против Севильи. Игра начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени.
