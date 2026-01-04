Главный тренер Реала Хаби Алонсо высказался о травме Килиана Мбаппе, из-за которой нападающий пропустит ближайшие поединки «сливочных». Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы сделаем все возможное, чтобы Килиан вернулся быстрее. Когда это будет? Я не знаю. Мы проводим тесты после каждого матча и по ощущениям игрока, а затем принимаем решение. Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация

Мы будем скучать по нему, потому что его игра впечатляет не только голами, но и влиянием, которое он оказывает. Травмы никогда не приветствуются, но надо очень доверять тем, кто выйдет против Бетиса и в четверг против Атлетико, – подчеркнул Алонсо.