Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим подвел итоги матча 20 тура АПЛ против Лидса (1:1). Его слова приводит Manchester Evening News.

Я думаю, мы хорошо сыграли. Мы значительно улучшили многие вещи по сравнению с прошлой игрой. Хорошо контролировали агрессивность Лидса впереди, контролировали ситуацию 1 на 1. Очень хорошая атмосфера.

Мы лучше владели мячом, хорошо взаимодействовали. Лидс был в лучших позициях для игры, и это видно из того, как мы играли. У нас было больше шансов забить, чем у соперника, - сказал Аморим.