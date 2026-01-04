Завершились 2 поединка воскресной программы 20 тура АПЛ.

Ньюкасл вышел победителем в противостоянии с Кристал Пэлас, который приехал на «Сент-Джеймс Парк» с звездным новичком Бреннаном Джонсоном. Рекордное приобретение в истории не может записать в актив дебют в новой команде.

«Джорди» в заключительный отрезок матча смогли дожать Пэлас, который дважды пропустил от Бруну и Тиава.

В параллельном матче Тоттенхэм не удержал минимальное преимущество над Сандерлендом, ведя в счете до 80-й минуты. Команды обменялись голами Дэвиса и Бробби в каждом из таймов.

АПЛ. 20 тур

Ньюкасл - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Гимараес, 71, Тиав, 78

Тоттенхэм - Сандерленд 1:1

Голы: Дэвис, 30 - Бробби, 80