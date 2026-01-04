Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против Лидса. Его слова приводит Manchester Evening News.

Я слышал, что это большое дерби, отличная атмосфера, большое соперничество, но каждый матч в АПЛ очень сложный, так что это просто еще один матч. Я знаю, что это очень важно для болельщиков, но мы должны поехать туда и попытаться выиграть.

У них высокий темп, и у нас иногда возникают с этим проблемы. Они уверены в себе, но мы доказали, что можем выиграть в любых обстоятельствах. Мы знаем, что они меняют систему. В последнем матче они заменили двух игроков, которые обычно являются основными. Хорошие игроки, тренер, отличная обстановка, поэтому это будет сложный матч, - рассказал Аморим.