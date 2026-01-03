Сергей Разумовский

Арсенал одержал важливую выездную победу над Борнмутом в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги – поединок завершился со счетом 3:2 в пользу лондонцев. Об этом статистическом событии сообщает Opta, акцентируя внимание на персональном достижении одного из лидеров команды Микеля Артеты.

Ключевой фигурой встречи стал центральный полузащитник Арсенала Деклан Райс. Именно он дважды поразил ворота соперника во втором тайме – сначала на 54-й минуте, а затем ещё раз на 71-й, оформив дубль и существенно повлияв на итоговый результат матча.

Для англичанина это особенный момент, ведь он забил свой первый в карьере дубль в рамках Премьер-лиги. Символично, что это произошло лишь в его 296-м матче в турнире – показатель, который демонстрирует, какова была роль хавбека в Арсенале и Вест Хэме.

В сезоне-2025/26 26-летний Райс остается одним из самых стабильных исполнителей Арсенала: он уже провел 27 матчей во всех турнирах за клуб, записав на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач. Такая статистика подчеркивает его роль не только как разрушителя в центре поля, но и как футболиста, который всё чаще добавляет команде конкретики впереди – голами и ассистами.

