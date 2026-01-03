Сергей Разумовский

Брайтон обыграл Бернли дома в матче 20-го тура Английской Премьер-лиги со счетом 2:0.

Отдельным событием встречи стало появление на поле центрального полузащитника хозяев Джеймса Милнера, который вышел на замену на 80-й минуте. Таким образом, 40-летний англичанин сыграл в АПЛ в 25-м календарном году подряд. Свой первый матч в чемпионате Милнер провел в сезоне-2002/2003, дебютировав за Лидс.

4 января Милнеру исполнилось 40 лет, и сейчас он является вторым гвардейцем АПЛ с 649 играми – до рекорда Гарета Барри ему осталось 4 матча. В текущем сезоне Джеймс на клубном уровне провел 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее сообщалось, что Брайтон согласовал камбэк легенды клуба.