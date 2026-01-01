Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим подвел итоги матча 19 тура АПЛ против Вулверхэмптона (1:0). Его слова приводит ВВС.

Мы испытывали трудности на протяжении всего матча. Мы знали, что игра будет отличаться от игры с «Ньюкаслом». В этом матче у нас не было такой энергии. У нас были моменты, но не хватало подвижности в атаке. На данный момент не хватает связей [между игроками].

Игра полностью отличалась от предыдущей. За линией мяча было больше игроков, а в таких случаях нужно стараться больше, чтобы создавать больше, проявлять фантазию и играть по-другому. Нам этого не хватало.

Вулвз старались. Мы сыграли не очень хорошо. Нам нужно восстановиться и перейти к следующему матчу, - признался Аморим.