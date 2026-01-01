Экс-футболист Шахтера сменил АПЛ на Серию А
Воссоединившись с бывшим одноклубником
около 2 часов назад
Манор Соломон / Фото - ФК Шахтер
Фиорентина достигла устной договоренности о подписании известного по выступлениям в Шахтере полузащитника Манора Соломона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Вингер Тоттенхэма и сборной Израиля первую половину сезона провел в аренде за Вильярреал. Соглашение с желтой субмариной будет прервано, после чего состоится полноценный трансфер Соломона к аутсайдеру Серии А.
Во Флоренции Соломон воссоединится с бывшим партнером по Шахтеру Додо.
Соломон был игроком Шахтера в период с 2019 по 2023 год. На его счету 106 матчей, 22 гола и 9 результативных передач.