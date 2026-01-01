Фиорентина достигла устной договоренности о подписании известного по выступлениям в Шахтере полузащитника Манора Соломона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Вингер Тоттенхэма и сборной Израиля первую половину сезона провел в аренде за Вильярреал. Соглашение с желтой субмариной будет прервано, после чего состоится полноценный трансфер Соломона к аутсайдеру Серии А.

Во Флоренции Соломон воссоединится с бывшим партнером по Шахтеру Додо.

Соломон был игроком Шахтера в период с 2019 по 2023 год. На его счету 106 матчей, 22 гола и 9 результативных передач.

