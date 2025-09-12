Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим высказался об аренде камерунского вратаря Андре Онаны в Трабзонспор. Его слова приводит ВВС.

Думаю, мы понимали, что нам нужно изменить это. Иногда трудно сказать, почему именно. Иногда это неудача в определенных моментах.

Это трудно для него, для нас. Мы планируем изменения в вратарской линии, но я желаю Андре Онане всего наилучшего.

Он действительно хорошо работал и старался помочь игрокам, но иногда можно иметь все качество в мире, но нужны изменения, - сказал Аморим.

Ранее, Онана попал в скандал после матча сборной Камеруна.