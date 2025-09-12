Известно, сколько заработает Онана в команде с тремя украинцами
Камерунский вратарь заработает более пяти миллионов
23 минуты назад
Андре Онана/фото: Манчестер Юнайтед
Камерунский вратарь Андре Онана продолжит карьеру в Трабзонспоре, подписав контракт сроком на один сезон – до конца кампании 2025/26.
Согласно данным турецких СМИ (KAP), соглашение гарантирует футболисту 3,51 миллиона долларов зарплаты, плюс подписной бонус 1,755 миллиона. Общая сумма выплат превысит 5,2 миллиона долларов.
В составе Трабзонспора уже выступают трое украинцев – Александр Зубков, Данило Сиган и Арсений Батагов.
Онана перешел в Манчестер Юнайтед летом 2023 года из миланского Интера, однако после назначения Рубена Аморима на должность главного тренера потерял место в основе и доверие со стороны наставника.