Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим призвал руководство «красных дьяволов» позволить ему выполнять свою работу без вмешательства. Его слова приводит Manchester Evening News.

Португалец столкнулся с нежелательным вмешательством в свои обязанности со стороны руководства, которое не было бы допущено в других клубах. Он назвал имена трех известных бывших тренеров Премьер-лиги и предположил, что они не подверглись бы такому вмешательству, которое, по его мнению, он пережил.

Я пришел сюда, чтобы быть менеджером Манчестер Юнайтед, а не тренером Манчестер Юнайтед. Я знаю, что мое имя не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер МЮ. Так будет в течение 18 месяцев или до тех пор, пока совет директоров не решит сменить меня. Я не собираюсь увольняться. Я буду выполнять свою работу, пока другой человек не придет заменить меня.

Я буду менеджером этой команды, а не просто тренером. Я был очень ясен в этом. Это закончится через 18 месяцев, и тогда все пойдут дальше. Таково было соглашение. Это моя работа, а не работа тренера.

Если люди не могут справиться с Гарри Невиллом и критикой всего, нам нужно менять клуб. Нет, нет, ребята, я бы сказал, что я пришел сюда, чтобы быть менеджером Манчестер Юнайтед, а не тренером. Каждый отдел, отдел скаутинга, спортивный директор должны выполнять свою работу. Я буду выполнять свою в течение 18 месяцев, а потом мы будем двигаться дальше, — отметил Аморим.