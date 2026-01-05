Павел Василенко

Матч, который должен был стать настоящим футбольным праздником, обернулся трагедией еще до стартового свистка. На легендарном стадионе «Элланд Роуд» события на трибунах навсегда затмили то, что происходило на футбольном поле.

Воскресное противостояние между Лидсом и Манчестер Юнайтед прошло в тяжелой и угнетенной атмосфере. Перед началом встречи один из домашних болельщиков пережил внезапный медицинский инцидент прямо на трибунах. Несмотря на мгновенную реакцию служб стадиона и быстрое вмешательство парамедиков, спасти жизнь фаната не удалось.

Лидс официально подтвердил печальную новость, выразив соболезнования семье и близким умершего. В заявлении клуба отмечено, что все возможные меры экстренной помощи были применены, однако трагедии избежать не удалось. Эта весть мгновенно распространилась по стадиону, изменив настроение тысяч болельщиков.

Несмотря на трагедию, матч было решено провести. Поединок завершился ничьей 1:1, однако спортивный результат того дня отошел на второй план.