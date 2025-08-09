Павел Василенко

Появляется все больше признаков того, что Джанлуиджи Доннарумма может покинуть это трансферное окно. Сообщается, что мечтой итальянца является переход в Английскую Премьер-лигу и игра за гранда.

Доннарумма перешел из Милана в ПСЖ в 2021 году. За последние четыре года голкипер сыграл 161 матч.

Возможно, улучшить его текущий результат будет очень сложно. Судя по действиям чемпионов Франции на трансферном рынке, клуб намерен оставить итальянца вне игры. Сегодня вратарь Люка Шевалье стал игроком ПСЖ.

Согласно сообщению британского издания The Mirror, итальянский голкипер хотел бы продолжить свою карьеру в АПЛ, а его главной целью является переход в Манчестер Юнайтед.

Андре Онана сейчас является основным вратарем бывшего чемпиона Англии, но его выступления были далеки от идеальных. Возможно, поиски его преемника начнутся до конца трансферного окна.

Одним из кандидатов на эту роль является Доннарумма. 26-летний игрок хотел бы оказаться на «Олд Траффорд», но для этого сначала должна быть достигнута договоренность между клубами. СМИ подчеркивают, что переговоры по этому вопросу еще не начались.