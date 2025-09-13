Павел Василенко

В Манчестер Юнайтед – настоящий переворот. Главный тренер Рубен Аморим в этом сезоне начал свою работу с радикальных решений, которые поразили даже самих игроков. Португалец фактически «очистил» половину состава: из команды ушли Антони, Санчо, Рэшфорд, Гарначо... Но самый большой удар ожидал датского форварда Расмуса Хёйлунда.

Его отстранение от состава стало настоящей сенсацией. Причина – прихід из Лейпцига Беньямина Сешко за 75 миллионов евро. Хёйлунд стремился остаться и бороться за место в старте, однако Аморим хладнокровно отправил его в Наполи в аренду с обязательным выкупом.

Датский защитник Патрик Доргу не скрывал эмоций в комментарии Ekstra Bladet.

«Мы знали, что Кристиан Эриксен уйдет, но настоящим шоком стало то, что заставили уйти Расмуса. В раздевалке все были ошеломлены».

По словам Доргу, он постоянно разговаривал с Хёйлундом во время переговоров с Наполи, пытаясь поддержать товарища.

«Я видел, куда все идет… Но теперь мы сможем видеться только в сборной».

Потерю двух соотечественников – Хёйлунда и Эриксена – Доргу почувствовал особенно остро.

«Я был счастлив иметь их рядом в Манчестере. Это облегчало интеграцию. Теперь остался один. Но я уже проходил через это в 17 лет, когда один уехал в Италию. Это закалило меня».

Аморим же, похоже, не останавливается. Его «красная линия» в Манчестер Юнайтед уже стоила места нескольким звездам, и теперь футболисты ждут, кто станет следующим.