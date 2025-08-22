Павел Василенко

Датский нападающий Расмус Хойлунд в настоящее время не рассматривает вариант ухода из Манчестер Юнайтед. По данным Фабрицио Романо, главным претендентом на форварда «красных дьяволов» является итальянский Наполи.

Клуб из Неаполя ищет высококлассного нападающего после травмы Ромелу Лукаку, который пропустит как минимум три месяца. После его травмы руководство решило, что команде необходимо усиление атакующей линии. Помимо участия в Серии А, в этом сезоне Наполи снова будет соревноваться в Лиге чемпионов, что делает трансфер еще более актуальным.

Хойлунд стал приоритетным вариантом в списке желаний клуба. Датчанин, который не оправдал ожиданий в Манчестер Юнайтед, имеет хорошую репутацию в Серии А, где ранее демонстрировал успешную игру за Аталанту.

По словам Романо, переговоры между итальянцами и «красными дьяволами» уже продвинулись, и вскоре Хойлунду будет предложен контракт.

На данный момент сам форвард не желает покидать «Олд Траффорд», однако его решение может измениться ближе к закрытию трансферного окна, так как интерес к нему на рынке значительный.

Ранее появлялись слухи, что Наполи интересовался украинским форвардом Артемом Довбиком из Ромы, однако теперь приоритетом клуба стал именно Хойлунд.