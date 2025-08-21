Павел Василенко

«Лидс» официально подписал швейцарского нападающего Ноа Окафора из «Милана». Сумма трансфера составила около 21 миллиона евро, а контракт рассчитан на четыре года.

25-летний Окафор присоединился к россонери в 2023 году из австрийского «РБ Зальцбург» за 14 миллионов евро, однако не смог реализовать свой потенциал на «Сан-Сиро».

Конец прошлого сезона он провел в аренде в «Наполи», где сыграл всего 36 минут в четырех матчах, хотя и праздновал с командой завоевание «скудетто».

Теперь Окафор попытается закрепиться в Английской Премьер-лиге и показать свой потенциал на новом уровне.