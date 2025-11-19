Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал возможный вызов Неймара в национальную команду на чемпионат мира 2026 года. Нападающий недавно завершил восстановление после травмы в Сантосе и теперь получил четкие временные рамки для возвращения на свой лучший уровень.

«Неймар восстановился после травмы, и теперь у него есть шесть месяцев, чтобы вернуть свою форму. Когда чемпионат в Бразилии завершится, у него будет отпуск, а затем он сможет продемонстрировать свои качества и физическую готовность, когда турниры возобновятся», — приводит слова тренера The Touchline.

Неймар не вызывается в сборную Бразилии уже более двух лет.

На счету 33-летнего нападающего 79 голов, 59 результативных передач и 128 матчей в футболке национальной команды.

Также, Неймар сделал историческую покупку бренда Пеле.