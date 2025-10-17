Павел Василенко

В Бразилии разгорелись дискуссии вокруг будущего Неймара – главной звезды Сантоса.

Клуб, по сообщениям местных СМИ, приостановил переговоры о продлении контракта с 33-летним нападающим, ссылаясь на его частые травмы и слишком высокую зарплату.

Контракт Неймара заканчивается уже в декабре, и руководство клуба решило не спешить с решением, пока не станет ясно, сможет ли он стабильно играть на высшем уровне.

По информации ESPN, в Сантосе признают: ситуация сложная. Клуб борется за выживание в Серии А, а финансовое бремя содержания суперзвезды становится все тяжелее.

Трансфер Неймара из Аль-Хиляля в январе сначала воспринимался как романтическое возвращение легенды домой, однако сезон оказался далеким от идеала. Из-за травм бразилец провел всего 21 матч, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

В Сантосе надеются, что состояние звезды улучшится, но пока его будущее остается под большим вопросом.