33-летний атакующий полузащитник Сантоса Неймар вновь напомнил о своем мастерстве, отметившись тремя голами в матче 37-го тура чемпионата Бразилии против Жувентуде. Благодаря его дублю и реализованному пенальти Сантос одержал победу со счетом 3:0.

Все голы Неймар забил во втором тайме — на 56-й, 65-й и 73-й минутах. Третий гол стал следствием точно реализованного пенальти. Этот хет-трик стал для бразильца первым с апреля 2022 года, когда он трижды поразил ворота Клермона, выступая за ПСЖ.

Форвард продолжил свою результативную серию до трех матчей подряд. За этот отрезок он забил пять голов, демонстрируя один из лучших личных отрезков в сезоне.

В текущем розыгрыше чемпионата Бразилии Неймар имеет 8 голов в 19 матчах, постепенно возвращаясь к стабильной форме после предыдущих травм.

Чемпионат Бразилии. 37 тур

Жувентуде - Сантос 0:3 (Неймар 56, 65, 73 пен)