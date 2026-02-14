Андерлехт пробился в финал Кубка Бельгии, взяв реванш у Антверпена за поражение в первом из двух матчей 1/2 финала.

Неделю назад команда Данила Сикана уступила с разницей в один гол, а в ответном матче Андерлехт отгрузил четыре безответных гола.

Андерлехт благодаря убедительной победе в Антверпене второй год подряд сыграет в финале Кубка Бельгии.

Сикан начинал игру с скамейки запасных, получив игровое время под занавес встречи.

14 мая Андерлехт в финале встретится с Юнионом.

Кубок Бельгии. Полуфинал. Ответный матч

Антверпен - Андерлехт 0:4 (первый матч - 1:0)

Голы: Салиба, 1, Дегриф, 45+2, Де Кат, 48, Скотт (84, автогол)