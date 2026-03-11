Хет-трик Вальверде помог Реалу розгромить Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Все три мяча уругваец забил в первом тайме
11 минут назад
Мадридский Реал сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно одержав победу над Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу. Главным героем стал Федерико Вальверде, который оформил хет-трик еще в первом тайме.
Матч начался с полного доминирования сливочных. Уже на 20-й минуте Тибо Куртуа начал атаку длинным пасом, который вывел Вальверде один на один с Джанлуиджи Доннаруммой. Уругваец переиграл вратаря — 1:0.
На 27-й минуте Федерико удвоил преимущество, получив пас в штрафной площадке, он ударом низом направил мяч под правую штангу. Точку Вальверде поставил на 42-й минуте, когда после передачи Браима Диаса расстрелял ворота англичан, сделав счёт разгромным — 3:0.
Во втором тайме Реал имел отличную возможность забить четвертый гол. На 58-й минуте после фола в штрафной площадке арбитр назначил пенальти. Однако Винисиус Жуниор не смог переиграть Доннарумму.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
Голы: Вальверде (20, 27, 42)
На 58-й минуте Винисиус не реализовал пенальти (вратарь)
Матчи-ответы состоятся 17 марта.
