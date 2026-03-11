Денис Седашов

Мадридский Реал сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, уверенно одержав победу над Манчестер Сити на Сантьяго Бернабеу. Главным героем стал Федерико Вальверде, который оформил хет-трик еще в первом тайме.

Матч начался с полного доминирования сливочных. Уже на 20-й минуте Тибо Куртуа начал атаку длинным пасом, который вывел Вальверде один на один с Джанлуиджи Доннаруммой. Уругваец переиграл вратаря — 1:0.

На 27-й минуте Федерико удвоил преимущество, получив пас в штрафной площадке, он ударом низом направил мяч под правую штангу. Точку Вальверде поставил на 42-й минуте, когда после передачи Браима Диаса расстрелял ворота англичан, сделав счёт разгромным — 3:0.

Во втором тайме Реал имел отличную возможность забить четвертый гол. На 58-й минуте после фола в штрафной площадке арбитр назначил пенальти. Однако Винисиус Жуниор не смог переиграть Доннарумму.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Реал — Манчестер Сити — 3:0

Голы: Вальверде (20, 27, 42)

На 58-й минуте Винисиус не реализовал пенальти (вратарь)

Fede Valverde masterclass in Madrid 🎩🪄#UCL pic.twitter.com/lGFfoEwbhB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2026

Матчи-ответы состоятся 17 марта.

Спасение на 90-й минуте: Хаверц не дал Арсеналу проиграть Байеру в 1/8 финала Лиги чемпионов.