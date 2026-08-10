Без Трубіна, но с Судаковым. Бенфика неудачно стартовала в новом сезоне чемпионата Португалии
Команда украинцев не смогла завоевать три очка
Георгий Судаков. Фото - Getty Images
Бенфика дома не удержала победу над новичком высшего дивизиона – Академику де Визеу (2:2).
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков провел на поле 64 минуты, заработал желтую карточку на 25-й минуте за грубую игру. Анатолий Трубин наблюдал за этим матчем с скамейки запасных.
Следующую игру Бенфика проведет на выезде против Хартса в квалификации Лиги Европы. Напомним, что первый матч с шотландцами завершился разгромом соперника (6:1).
Чемпионат Португалии, 1-й тур
Бенфика – Академику де Визеу – 2:2
Голы: Павлидис, 10; Престианни, 58 – Перейра, 55; Кловис, 67.