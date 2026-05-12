Валерий Сохань

Всем привет! Не успели мы еще отойти от событий прошлого тура УПЛ, как нас уже ждет следующая игровая неделя, которая растянется на два дня и пройдет в mid-week. Всё это было задумано для того, чтобы наша сборная имела больше времени и лучшую подготовку к Мундиалю, который, кстати, стартует уже через месяц. Однако национальная сборная успешно провалила миссию квалифицироваться на мировой форум, а календарь на сезон остался. В двадцать восьмом туре нас ожидает дуэль Александрии и Зари, поединок между Эпицентром и Полесьем, противостояние Металлиста 1925 и Карпат, а также центральный матч игровой недели между Динамо и Колосом.

Вторник – 12 мая

Александрия – Заря 13:00.

Откроет двадцать восьмой тур противостояние Александрии и Зари.

Предыдущий тур: Александрия в гостях уступила житомирскому Полесью – 1:2. Хозяева поля смогли сломать оборону «горожан» только на 71-й минуте, однако подопечные Владимира Шарана не были готовы выкинуть белый флаг и благодаря голу Папа Ндиага Яде сумели отыграться, но удержать равные цифры на табло не смогли. Безвыигрышная серия Александрии в УПЛ продолжилась до девятнадцати матчей.

Заря в домашнем матче спасла ничью против Металлиста 1925 – 1:1. Луганчане провалили старт поединка, пропустив мяч уже на 42-й секунде встречи. Весь матч команда находилась в роли догоняющей, но всё же луганчанам удалось спастись от поражения в компенсированное время. На 90+1-й минуте Рейнальдиньйо Верлей точным ударом восстановил паритет на табло и принес Заре одно очко.

Турнирное положение команд: Александрийцы с тринадцатью зачётными пунктами осели на предпоследнем месте. Луганчане, набравшие тридцать девять очков, замыкают первую половину турнирной таблицы.

История очных встреч: История противостояний в УПЛ между соперниками насчитывает двадцать девять матчей, в которых они имеют абсолютный паритет. Каждая из команд одержала по десять побед, ещё в девяти матчах победителя выявлено не было. Последний матч между коллективами завершился в боевой ничьей 2:2.

Эпицентр – Полесье – 15:30.

Продолжит игровую программу вторника поединок между Эпицентром против Полесья.

Предыдущий тур: Эпицентр на выезде упустил преимущество в два мяча и в итоге поделил очки со столичной Оболонью – 2:2. Уже на старте матча Карлос Рохас вывел каменчан вперёд. Дебют второго тайма оказался для гостей также продуктивным. Вадим Сидун удвоил преимущество команды, которое они упустили в заключительные полчаса игры.

Полесье дома не без проблем победило Александрию. Открыть счёт забитых мячей в матче «волки» смогли только на 71-й минуте, голом отметился Николай Гайдутик. Однако гости так просто не сдались и вернули паритет на табло в течение следующей десятой минуты. Решающий фактор в поединке сыграл Александр Филиппов, который вышел на 87-й минуте и уже через три минуты принёс победу своей команде – 2:1.

Турнирное положение команд: Каменчане после двадцати семи сыгранных туров имеют идентичное количество очков с количеством проведённых матчей, что даёт им одиннадцатую позицию. Полесье впервые с первого тура ворвалось в двойку лучших команд чемпионата с достижением в пятьдесят пять баллов.

История очных встреч: Единственная встреча между командами в УПЛ состоялась в первом круге, тогда команды разыграли безголевую ничью.

Верес – Кривбасс – 18:00.

Закроют игровую программу среды Верес и Кривбасс.

Предыдущий тур: Верес в выездном поединке разошёлся «миром» в безголевом матче с львовским Рухом – 0:0. Главным итогом встречи стало то, что добытое очко окончательно гарантировало Вересу место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Кривбасс в домашнем поединке одержал минимальную победу над львовскими Карпатами – 1:0. Судьбу встречи решил эпизод на 33-й минуте, Ассан Сек успешно замкнул фланговый прострел от Яна Юрчеца. Своим точным ударом он не только принёс команде три очка, но и прервал рекордную «сухую» серию соперника. Таким образом, Кривбасс взял реванш у львовян за поражение в первом круге с аналогичным счётом 0:1.

Турнирное положение команд: Ровенчане занимают десятую позицию, имея в своём активе тридцать один балл. Криворожцы занимают седьмое место, имея в своей копилке сорок четыре пункта.

История очных встреч: В рамках УПЛ провели тринадцать поединков. Трижды побеждали ровенские «волки», четыре раза команды расходились «миром», и шесть побед на счету представителей Кривого Рога. Матч первого круга завершился волевой ничьей 2:2.

Металлист 1925 – Карпаты – 18:00.

Параллельно с матчем в Ровно начнётся поединок между Металлистом 1925 и Карпатами.

Предыдущий тур: Металлист 1925 в гостях разделил зачётные баллы с Зарёй. Питер Итодо открыл счёт в матче уже на 42-й секунде, после неудачного приёма мяча от голкипера соперника. Здесь можно сказать, что луганчане не полностью «вышли» на поле к началу матча, а вот харьковчане слишком рано «ушли» в раздевалку победителями, так как пропустили в компенсированное время, в итоге 1:1 на табло.

Карпаты в выездном матче минимально уступили криворожскому Кривбассу – 0:1. На 33-й минуте команда пропустила гол, который стал решающим в матче. Соперник, поразив ворота Назара Домчака, прервал «сухую» серию Карпат на отметке 686 минут, что является новым клубным достижением команды. Также это поражение оборвало продолжительную беспроигрышную серию львовского коллектива в УПЛ, которая насчитывала восемь матчей.

Турнирное положение команд: Харьковчане замыкают топ-5 чемпионата, имея в своем активе сорок шесть зачетных баллов. Львовяне выпали из первой восьмерки и теперь занимают девятое место с тридцатью семью пунктами.

История очных встреч: Единственная встреча между командами в элитном дивизионе состоялась в первом круге этого сезона. Металлист 1925 оказался сильнее «львов» – 2:1.

Среда – 13 мая

Кудривка – Рух – 13:00.

Match day среды начнется противостоянием между Кудривкой и Рухом.

Предыдущий тур: Кудривка в выездном поединке потерпела минимальное поражение от Ковалевского Колоса – 0:1. Гости пропустили единственный мяч в первом тайме. После чего команда новоиспеченного тренера Александра Протченко создала несколько неплохих моментов, однако сломать оборону хозяев так и не удалось.

Рух в домашнем матче расписал нулевую ничью с ровненским Вересом – 0:0. Этот результат продлил безвыигрышную серию львовян до 11 матчей подряд. Тем не менее для подопечных Ивана Федика в матче был и положительный момент – после 11 поединков с пропущенными мячами команда смогла провести «сухой» матч.

Турнирное положение команд: Кудривчане расположились на тринадцатом месте с двадцатью двумя пунктами в своем активе. «Желто-черные» на позицию ниже и имеют на одно очко меньше. Оба клуба, скорее всего, окажутся в стыковых матчах за право остаться в УПЛ. Матч за «шесть» очков, в котором команды определят, кому из них встретится команда из Первой Лиги, занимающая более низшую позицию.

История очных встреч: Единственная встреча в элитном дивизионе состоялась в первом круге, тогда команды подарили нам настоящую голевую феерию, в которой победу 4:2 одержали львовяне.

Динамо – Колос – 15:30.

Центральный матч тура между Динамо и Колосом продолжит игровую программу среды.

Предыдущий тур: Динамо на выезде упустило возможность приблизиться к конкурентам, сыграв вничью с ЛНЗ – 0:0. Киевляне больше владели мячом, однако не смогли конвертировать это преимущество в забитые мячи. Главный эпизод матча произошел на 20-й минуте, тогда забитым мячом отметился Эдуардо Герреро, однако после просмотра момента арбитрами VAR гол был отменен из-за офсайда в начальной фазе атаки. Таким образом, «бело-синие» отдалились от пьедестала на расстояние шести очков и, вероятно, весь фокус перенесут уже на финал Кубка Украины.

Колос у себя дома минимально одолел Кудривку – 1:0. Единственным забитым мячом в матче отметился Аринальдо Ррапай. Благодаря этой победе «черно-белые» довели свою беспроигрышную серию до восьми матчей.

Турнирное положение команд: «Бело-синие» располагаются на четвертом месте, имея в своем активе сорок восемь зачетных баллов. Колос, набрав сорок шесть пунктов, занимает шестую позицию.

История очных встреч: В рамках УПЛ междусобой провели четырнадцать поединков. Семь побед на счету «бело-синих», пять раз коллективы расходились «миром» и дважды побеждали ковалёвцы, одна из побед состоялась в этом сезоне, тогда в первом круге подопечные Руслана Костышина одолели киевлян 2:1.

ЛНЗ – Полтава – 15:30.

Параллельно с матчем в Киеве свой поединок начнут ЛНЗ и Полтава.

Предыдущий тур: ЛНЗ дома разошёлся «миром» с киевским Динамо – 0:0. Этот поединок был особенным для наставника черкасцев Виталия Пономарёва, ведь стал для него 100-м тренерским матчем в элитном дивизионе.

Полтава в номинально домашнем матче потерпела разгромное поражение от донецкого Шахтёра – 0:4. Команда успешно сдерживала атаки соперника почти весь первый тайм, однако пропустила «в раздевалку» на 45+3-й минуте. А вот давления во второй половине встречи оборона полтавчан не выдержала и пропустила ещё трижды.

Турнирное положение команд: Черкассы впервые с одиннадцатого тура выпали из двойки лучших команд и располагаются теперь на третьей позиции с запасом в пятьдесят четыре балла. Полтавчане в прошлом туре официально оформили вылет в низший дивизион – последнее место с двенадцатью зачётными пунктами.

История очных встреч: В рамках УПЛ пересеклись один раз, тогда ЛНЗ одержал победу 2:0.

Шахтёр – Оболонь – 18:00.

Финальным аккордом тура станет матч между Шахтёром и Оболонью.

Предыдущий тур: Шахтёр в прошлом туре спокойно и без лишних проблем обыграл Полтаву – 4:0. Однако открыть счёт «горняки» сумели лишь в компенсированное время к первому тайму, своим первым голом в сезоне отметился Дмитрий Криськив. На 56-й и 61-й минутах дважды отличился Изаки Силва, а на 67-й минуте финальный счёт установил Лассина Траоре.

Оболонь в домашнем матче вырвала ничью против Эпицентра – 2:2. Киевляне неудачно начали поединок, пропустив уже на 9-й минуте. В начале второго тайма ситуация усложнилась ещё больше, когда на 49-й минуте соперник удвоил преимущество. Ключевым моментом в матче стала замена на 59-й минуте, когда тренерский штаб «пивоваров» выпустил на поле молодого форварда Тараса Ляха. Уже через минуту он отыграл один мяч и вернул команду в игру. Киевляне продолжали давить и смогли спасти поединок в компенсированное время, на 90+5-й минуте, тот самый Тарас Лях оформил дубль и принёс хозяевам одно очко.

Турнирное положение команд: Шахтёр, победой в прошлом туре, обеспечил себе чемпионство и на данный момент донецчане имеют в запасе шестьдесят шесть очков. Киевляне с двадцатью пятью баллами располагаются на двенадцатой строчке, однако не забываем про ещё три незачтённых пункта для представителей столицы.

История очных встреч: В УПЛ между собой команды провели пять матчей, в которых пятьперемогу одержали «горняки», а последнюю со счётом 6:0.

