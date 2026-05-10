Денис Седашов

Донецкий Шахтер гарантировал себе место в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27. Прямая путевка досталась горнякам благодаря чемпионству и клубному рейтингу после того, как потенциальные конкуренты потеряли шансы на титулы в своих лигах.

Горняков устроила ничья Олимпиакоса с ПАОК (1:1) в чемпионате Греции. Ранее борьбу за золото в Шотландии прекратил Рейнджерс, который уступил Селтику.

Эти результаты позволили Шахтеру избежать квалификации.

Напомним, что донецкий клуб дошел до 1/2 финала Лиги конференций, где уступил по сумме двух матчей Кристал Пэлас.