Шахтёр сыграет в основном этапе Лиги чемпионов
Олимпиакос и Рейнджерс помогли горнякам выйти в самый престижный клубный турнир
9 минут назад
Донецкий Шахтер гарантировал себе место в основном этапе Лиги чемпионов сезона 2026/27. Прямая путевка досталась горнякам благодаря чемпионству и клубному рейтингу после того, как потенциальные конкуренты потеряли шансы на титулы в своих лигах.
Горняков устроила ничья Олимпиакоса с ПАОК (1:1) в чемпионате Греции. Ранее борьбу за золото в Шотландии прекратил Рейнджерс, который уступил Селтику.
Эти результаты позволили Шахтеру избежать квалификации.
Напомним, что донецкий клуб дошел до 1/2 финала Лиги конференций, где уступил по сумме двух матчей Кристал Пэлас.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05