Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко прокомментировал ничью в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (0:0) и поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против первой лиги Чернигова.

Для умных людей это показатель. Ротань рассказывает, что у нас очень серьезный чемпионат. Может, для него он и серьезный, но только в плане плотности в таблице. А если смотреть на саму игру – это первенство города! Я не шучу. ЛНЗ устраивала ничья, они ее добились. Можно поздравить их тренера с выполненной задачей.

Но вопрос: а что обе команды делали 90 минут? Был один полумомент у Пасича в раздевалку. И еще спорный гол Герреро – был там офсайд или нет, уже не мне решать. Хочется спросить у Пономарёва и Костюка: что ваши команды делают на поле? Почему вообще нет моментов? Что мы будем делать в еврокубках против сильных команд: телевизоры выбрасывать на улицу или просто не включать?

Слишком высокая трава? А зачем вы тогда вообще на поле выходили? Трава там высокая, мокро и так далее... У Динамо что, много технических футболистов, чтобы на состояние газона жаловаться?

Четвертое место – это не Динамо, это Торпедо! Динамо не может занимать даже второе место. Если ты занял второе место с Динамо – тебя по сути надо увольнять, потому что ты задачу не выполнил. Сейчас все надеются на Кубок Украины. Хорошо, выиграют Кубок, но ведь в чемпионате длинная дистанция, а вы идете четвертыми. И это еще повезло, что Металлист 1925, Колос и Кривбасс теряют очки, а то Динамо еще ниже могло быть.

Теперь надежда только на Кубок. Потому что если не выиграют, то мост Патона придется готовить для динамовцев – с моста придётся прыгать всем, не только тренерам, – заявил Леоненко в интервью Sport-express.ua.