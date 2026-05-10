«Поздравляем с 16-м чемпионством»: УАФ поздравила Шахтёр с золотом УПЛ
Украинская ассоциация футбола официально поздравила донецкий Шахтер с завоеванием 16-го титула чемпиона Украины. Горняки гарантировали себе золотые награды сезона 2025/26 за три тура до финиша
около 2 часов назад
Донецкий Шахтер досрочно стал чемпионом Украины сезона-2025/26. Горняки гарантировали себе золотые медали за три тура до финиша.
Титул команда Арды Турана оформила в выездном матче против Полтавы, одержав победу со счетом 4:0.
Украинская ассоциация футбола поздравила горняков с титулом:
Поздравляем донецкий Шахтер с 16-м чемпионством Украины.
Это чемпионство стало для Шахтера 16-м в истории независимой Украины. В целом донецкий клуб завоевал уже 41-й трофей.
