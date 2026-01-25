Состоялись матчи воскресной программы 23 тура АПЛ.

Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Челси завершилось в пользу гостей. Подопечные Лиама Росеньора в течение часа игрового времени закрыли вопрос о победителе, позволив сопернику оформить гол престижа.

В параллельном поединке Ньюкасл дважды был наказан Астон Виллой за собственные ошибки, которые стоили очков в противостоянии с третьей командой лиги.

АПЛ. 23 тур

Кристал Пэлас - Челси 1:3

Голы: Ричардс, 88 - Эстеван, 34, Педро, 50, Энцо, 64 (с пенальти)

Ньюкасл - Астон Вилла 0:2

Голы: Буэндиа, 19, Уоткинс, 88