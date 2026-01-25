АПЛ. Челси побеждает Кристал Пэлас, Ньюкасл не нашел аргументов против Астон Виллы
Обзор 23 тура
около 3 часов назад
Фото - АПЛ
Состоялись матчи воскресной программы 23 тура АПЛ.
Лондонское дерби между Кристал Пэлас и Челси завершилось в пользу гостей. Подопечные Лиама Росеньора в течение часа игрового времени закрыли вопрос о победителе, позволив сопернику оформить гол престижа.
В параллельном поединке Ньюкасл дважды был наказан Астон Виллой за собственные ошибки, которые стоили очков в противостоянии с третьей командой лиги.
АПЛ. 23 тур
Кристал Пэлас - Челси 1:3
Голы: Ричардс, 88 - Эстеван, 34, Педро, 50, Энцо, 64 (с пенальти)
Ньюкасл - Астон Вилла 0:2
Голы: Буэндиа, 19, Уоткинс, 88