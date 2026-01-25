Обидчик Динамо сообщил клубу АПЛ, что не продлит контракт
Кристал Пэлас имеет время найти тренера
около 9 часов назад
Оливер Гласнер/Фото: Кристал Пэлас
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер сообщил, что отклонил предложение лондонцев продлить контракт. Его слова приводит Sky Sports.
Несколько месяцев назад я сообщил клубу, что хочу нового вызова, - сказал Гласнер.
Действующее соглашение австрийского специалиста истекает по окончании сезона.
