АПЛ. Ноттингем без Зинченко не удержал победу над МЮ
И другие результаты 10-го тура
около 2 часов назад
Субботняя программа 10-го тура АПЛ была насыщенной на матчи раннего слота.
Ноттингем Форест без травмированного Александра Зинченко остановил победную серию Манчестер Юнайтед. Болельщики на «Сити Граунд» увидели большое количество забитых голов.
В параллельных встречах Брайтон не оставил шансов Лидсу у себя дома, а Фулхэм обновил антирекорд Вулверхэмптона, который два сезона подряд не может выиграть в десяти стартовых турах.
АПЛ. 10 тур
Ноттингем Форест - МЮ 2:2
Голы: Гиббс-Уайт, 49, Савона, 50 - Каземиро, 34, Диалло, 81
Брайтон - Лидс Юнайтед 3:0
Голы: Велбек, 11, Гомес, 64, 70
Фулхэм - Вулверхэмптон 3:0
Голы: Сессеньон, 9, Вилсон, 62, Москера, 75 (автогол)
Аналитический портал спрогнозировал итоговую турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26.
Поделиться