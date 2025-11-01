Бернли в рамках 10 тура АПЛ дома принимал Арсенал. Игра на Терф Мур завершилась со счетом 0:2.

Команда Микеля Артеты ещё до перерыва смогла снять вопрос о победителе. Сначала Дьокереш на 14-й минуте открыл счет после разыгранного по нотам стандарта, где шведу оставалось просто подставить голову.

За 20 минут Арсенал удвоил преимущество усилиями Райса. Полузащитник сборной Англии продемонстрировал, что также умеет забивать головой, откликнувшись на передачу Троссарда.

АПЛ. 9 тур

Бернли - Арсенал 0:2

Голы: Дьокереш, 14, Райс, 35

